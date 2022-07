Di che intersezioni si parla quando si parla di femminismo intersezionale?

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilè un approccio complesso alla multidimensionalità che caratterizza l’esistenza umana e le dinamiche di sistema. Il concetto di internazionalità giunge come esito finale di un percorso già avviato da femministe nere come Audre Lorde, bell hooks e Angela Davis che hanno denunciato la miopia delbianco e borghese, aprendo lo spazio a quella porzione oppressa e cancellata di umanità che subiva sia la discriminazione di genere, sia quella di razza e classe. La teorizzazione effettiva dell’internazionalità come forma di analisi, e soprattutto consapevolezza multilivello, è da attribuirsi al lavoro di Kimberlè Crenshaw, nello specifico all’articolo “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex” in cui, a partire dall’analisi di casi studio, tra cui il celebre DeGraffenreid v Generalmotors, delineava ...