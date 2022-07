Conte-Draghi, l’incontro anticipato alle 12 per sbloccare il dl Aiuti. Nel M5s prevale la linea governista: no strappi e difesa dei propri temi (Di mercoledì 6 luglio 2022) La fiducia sul decreto Aiuti a Montecitorio avrebbe messo i 5 stelle di fronte a un bivio: dentro o fuori dal governo, ancora prima del faccia a faccia tra il premier Mario Draghi e Giuseppe Conte che potrebbero portare soluzioni e un po’ di chiarezza. Per questo motivo il cronoprogramma di una giornata decisiva per il futuro del governo è stato stravolto: l’incontro Conte-Draghi è stato convocato alle ore 12 di mattina, mentre era previsto alle 16.30. Da qui, la decisione del presidente dei pentastellati di fissare il Consiglio nazionale ‘allargato’ alle 9, per definire la rotta prima di recarsi a Palazzo Chigi. Nella riunione, riferiscono fonti alle agenzie di stampa, sembra essere passata la linea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) La fiducia sul decretoa Montecitorio avrebbe messo i 5 stelle di fronte a un bivio: dentro o fuori dal governo, ancora prima del faccia a faccia tra il premier Marioe Giuseppeche potrebbero portare soluzioni e un po’ di chiarezza. Per questo motivo il cronoprogramma di una giornata decisiva per il futuro del governo è stato stravolto:è stato convocatoore 12 di mattina, mentre era previsto16.30. Da qui, la decisione del presidente dei pentastellati di fissare il Consiglio nazionale ‘allargato’9, per definire la rotta prima di recarsi a Palazzo Chigi. Nella riunione, riferiscono fontiagenzie di stampa, sembra essere passata la...

