Chi sono i Porcupine Tree che accusano i Maneskin (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una lunga carriera i cui albori posono essere datati negli anni Ottanta, stiamo parlando dei Porcupine Tree band britannica che fa rock progressivo e sperimentale. E proprio in questi giorni il gruppo inglese è balzato agli onori delle cronaca, non solo per l’ultimo album, ma anche per le accuse lanciate ai Måneskin. Parole che, ovviamente, hanno creato una vasta eco mediatica. Porcupine Tree, la musica, il percorso e i membri della band inglese Erano i primi anni Ottanta quando Steven Wilson ha dato vita al suo progetto musicale che lo vedeva suonare tutti gli strumenti e cantare. Le influenze erano quelle degli anni Settanta, quel rock progressivo che fa ancora oggi parte della natura della band. Gruppo che oggi conta diversi elementi. Accanto a Wilson, chitarra e voce, vi sono ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una lunga carriera i cui albori poessere datati negli anni Ottanta, stiamo parlando deiband britannica che fa rock progressivo e sperimentale. E proprio in questi giorni il gruppo inglese è balzato agli onori delle cronaca, non solo per l’ultimo album, ma anche per le accuse lanciate ai Måneskin. Parole che, ovviamente, hanno creato una vasta eco mediatica., la musica, il percorso e i membri della band inglese Erano i primi anni Ottanta quando Steven Wilson ha dato vita al suo progetto musicale che lo vedeva suonare tutti gli strumenti e cantare. Le influenze erano quelle degli anni Settanta, quel rock progressivo che fa ancora oggi parte della natura della band. Gruppo che oggi conta diversi elementi. Accanto a Wilson, chitarra e voce, vi...

lauraboldrini : Le donne in politica troppo spesso sono insultate con parole volgari e sessiste da colleghi avversari politici. Si… - Piu_Europa : Berlusconi è in disappunto con chi (noi) vuole che il Parlamento discuta pdl depositata 3 anni fa in Commissione Gi… - GiovaQuez : Revelli: “Non venite a darci lezioni di diritti umani e valori perché qui siamo a zero”. Ma non venite a darci a ch… - MaxItalico : RT @LeonardoPanetta: L’obiettivo non è farvi comprare l’auto elettrica. Quello sarà un lusso per pochi. L’obiettivo è lasciarvi a piedi. Ch… - giocammello : RT @angelo_falanga: 'E chi è la vera minaccia per la pace nel mondo? Gli Stati Uniti hanno circa 750 basi, in almeno 80 paesi, e 173.000 so… -