Calciomercato Milan: sguardo al futuro, occhi su un baby talento! (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il nuovo Milan di Gerry Cardinale vuole continuare a puntare alla stessa filosofia degli ultimi usata sotto la guida Elliott. L’obiettivo infatti è quello di costruire una squadra giovane e talentuosa con l’aggiunta di alcuni giocatori che possano giungere da traghettatori come è successo quest’anno: i senatori Ibrahimòvic e Kjaer per esempio. Proprio in quest’ottica infatti, va interpretata la trattativa che il club rossonero sta intavolando con il Vicenza per accaparrarsi le prestazioni sportive di Mancini. Mancini è un baby talento considerato, insieme a Missori della Roma, tra i migliori classe 2004 del panorama calcistico italiano. Dotato di una grande forza fisica, ha grande padronanza del corpo dentro e fuori dall’area di rigore ed è molto tecnico. Col Vicenza, ormai retrocesso in serie C, ha collezionato 8 gettoni in serie B ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il nuovodi Gerry Cardinale vuole continuare a puntare alla stessa filosofia degli ultimi usata sotto la guida Elliott. L’obiettivo infatti è quello di costruire una squadra giovane e talentuosa con l’aggiunta di alcuni giocatori che possano giungere da traghettatori come è successo quest’anno: i senatori Ibrahimòvic e Kjaer per esempio. Proprio in quest’ottica infatti, va interpretata la trattativa che il club rossonero sta intavolando con il Vicenza per accaparrarsi le prestazioni sportive di Mancini. Mancini è untalento considerato, insieme a Missori della Roma, tra i migliori classe 2004 del panorama calcistico italiano. Dotato di una grande forza fisica, ha grande padronanza del corpo dentro e fuori dall’area di rigore ed è molto tecnico. Col Vicenza, ormai retrocesso in serie C, ha collezionato 8 gettoni in serie B ...

