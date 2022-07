Barcellona | Laporta | “Lewandowski? Per ora non possiamo fare acquisti”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Mercato bloccato in casa, almeno per il momento. “Per ora nonancora”, ha ammesso il presidente Joan, mentre i tifosi blaugrana sognano gli arrivi di Bernardo Silva ma soprattutto Robert. “Stiamo parlando con i giocatori che ci interessano per farci aspettare – prosegue a margine della presentazione di Kessié – Dembelé? Non è un calciatore del, ma gli abbiamo fatto un’offerta. Non ha accettato la proposta ma continueremo a parlare”, mentre su de Jong assicura che “se non c’è necessità non lo venderemo“. Le parole sul futuro del 17enne Gavi sono affidate invece al ds Mateu Alemany: “Continuerà con noi al 100%“, assicura a proposito del contratto in scadenza nel 2023. SportFace.

