Aumenti dei prezzi | altra stangata in arrivo per gli italiani

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’aumento deiha toccato quota 8% nel mese di giugno. Un dato che non si registrava in Italia dal 1986 L’aumento deigeneralizzato ha scatenato un’inflazione che in Italia non si registrava da diversi anni. Il mese di giugno ha fatto registrare un +8% che non si vedeva dal 1986. La pandemia prima L'articolo proviene da Consumatore.com.