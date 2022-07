Atalanta, Ederson: “Sono in un grande club, voglio giocare la Champions League” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il nuovo centrocampista dell’Atalanta, Ederson, ha espresso le sue sensazioni e i suoi obbiettivi del suo approdo a Bergamo. “Sono in un grande club che vuole fare grandi cose, un’emozione unica. Nello spogliatoio mi hanno dato il benvenuto augurandomi buona fortuna”. Queste le prime parole dell’ex. Salernitana, che poi spiega così la sua scelta di accettare l’Atalanta: “Durante le trattative con la società s’è parlato del ritorno in Champions League tra gli obiettivi e questo mi ha convinto: voglio aiutare l’Atalanta ad arrivarci ancora”. Sul nuovo tecnico che troverà all’Atalanta, Giampiero Gasperini, Ederson invece dichiara: “Sono un giocatore molto fisico e il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il nuovo centrocampista dell’, ha espresso le sue sensazioni e i suoi obbiettivi del suo approdo a Bergamo. “in unche vuole fare grandi cose, un’emozione unica. Nello spogliatoio mi hanno dato il benvenuto augurandomi buona fortuna”. Queste le prime parole dell’ex. Salernitana, che poi spiega così la sua scelta di accettare l’: “Durante le trattative con la società s’è parlato del ritorno intra gli obiettivi e questo mi ha convinto:aiutare l’ad arrivarci ancora”. Sul nuovo tecnico che troverà all’, Giampiero Gasperini,invece dichiara: “un giocatore molto fisico e il ...

