Wimbledon 2022: Jabeur rimonta Bouzkova e vola in semifinale. Maria continua a stupire (Di martedì 5 luglio 2022) Si è conclusa poco fa un’altra entusiasmante giornata di Wimbledon 2022. Sull’erba britannica si sono disputati quest’oggi i due quarti di finale della parte bassa del tabellone femminile di singolare e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo nella giornata odierna. Nel primo incontro di questo martedì è arrivata la vittoria della tedesca Tatjana Maria (n.103 del ranking) contro la connazionale Jule Niemeier (n.97). Dopo un primo set perso per 6-4, la nativa di Bad Saulgau ha reagito alla grande e prima ha conquistato il secondo parziale con un netto 6-2 e poi ha chiuso la partita al terzo con un bel 7-5 in rimonta (la classe 1987 ha recuperato dal 2-4). Grazie a questa affermazione Maria ha strappato il pass per la prima semifinale in uno ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) Si è conclusa poco fa un’altra entusiasmante giornata di. Sull’erba britannica si sono disputati quest’oggi i due quarti di finale della parte bassa del tabellone femminile di singolare e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo nella giornata odierna. Nel primo incontro di questo martedì è arrivata la vittoria della tedesca Tatjana(n.103 del ranking) contro la connazionale Jule Niemeier (n.97). Dopo un primo set perso per 6-4, la nativa di Bad Saulgau ha reagito alla grande e prima ha conquistato il secondo parziale con un netto 6-2 e poi ha chiuso la partita al terzo con un bel 7-5 in(la classe 1987 ha recuperato dal 2-4). Grazie a questa affermazioneha strappato il pass per la primain uno ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ...e pensare che non aveva mai vinto un match sull'erba prima di Wimbledon 2022 ?? #Sinner | #Wimbledon |… - Eurosport_IT : E sono 2 ?? Jannik Sinner avanti 2-0 su Novak Djokovic! ???? Segui il live: - Eurosport_IT : Ci crediamo? ???? #Sinner | #Djokovic | #Wimbledon | #EurosportTENNIS - AlePassanti : RT @OA_Sport: #WIMBLEDON Applausi e standing ovation per Jannik Sinner, autore di una prestazione di livello altissimo e costringendo Nole… - zazoomblog : Wimbledon 2022 Jabeur avanti in rimonta: l’unico ostacolo tra lei e la finale è la tedesca Maria - #Wimbledon… -