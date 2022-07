Ultime Notizie – Marmolada, climatologo Mercalli: “Nessuna colpa, rischio zero non esiste” (Di martedì 5 luglio 2022) “Non si possono prevenire questi rischi in alta montagna. La Marmolada è un ghiacciaio normale, senza sintomi: ci sono altri ghiacciai molto più pericolosi. Non si può escludere Nessuna zona dal rischio, ma al tempo stesso non si possono escludere tutti i ghiacciai dal transito. Il complesso dei ghiacciai alpini ha delle situazioni di criticità che sono monitorate. Penso, per esempio, a Courmayeur col ghiacciaio di Planpincieux. Il rischio qui è calcolabile perché il ghiacciaio è controllato e allora si può fare un’ordinanza che vieta il transito alle persone. Situazioni come quelle di Planpincieux sono circa una decina in tutte le Alpi e grazie al loro costante controllo è più facile avere dati chiari. Invece, i ghiacciai normali, non patologici, non hanno dati precisi ed è difficile intervenire perché il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) “Non si possono prevenire questi rischi in alta montagna. Laè un ghiacciaio normale, senza sintomi: ci sono altri ghiacciai molto più pericolosi. Non si può escluderezona dal, ma al tempo stesso non si possono escludere tutti i ghiacciai dal transito. Il complesso dei ghiacciai alpini ha delle situazioni di criticità che sono monitorate. Penso, per esempio, a Courmayeur col ghiacciaio di Planpincieux. Ilqui è calcolabile perché il ghiacciaio è controllato e allora si può fare un’ordinanza che vieta il transito alle persone. Situazioni come quelle di Planpincieux sono circa una decina in tutte le Alpi e grazie al loro costante controllo è più facile avere dati chiari. Invece, i ghiacciai normali, non patologici, non hanno dati precisi ed è difficile intervenire perché il ...

