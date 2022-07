Udinese, Marino: “Sottil sa mettersi in discussione, non come chi era partito da vice allenatore” (Di martedì 5 luglio 2022) “A Sottil già ci avevamo fatto un pensierino l’anno scorso: quest’anno abbiamo avuto la vicenda di Gabriele Cioffi e ci è venuto subito in mente Andrea, del quale conosciamo le qualità tecniche. E’ capace di mettersi in discussione, non come tanti che partono per fare il secondo o il terzo allenatore o guidano una squadra per grazia ricevuta”. Lo ha detto il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, in un’intervista alla tv ufficiale del club friulano: “Sono arrivati giocatori che sorprenderanno e che nessuno oggi mette nel mirino, giovani e forti. Fa parte della nostra filosofia. Sono sicuro che alla fine del mercato avremo un’Udinese di livello. E oltre ai fine prestito non sono andati via giocatori importanti. ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) “Agià ci avevamo fatto un pensierino l’anno scorso: quest’anno abbiamo avuto landa di Gabriele Cioffi e ci è venuto subito in mente Andrea, del quale conosciamo le qualità tecniche. E’ capace diin, nontanti che partono per fare il secondo o il terzoo guidano una squadra per grazia ricevuta”. Lo ha detto il direttore dell’area tecnica dell’, Pierpaolo, in un’intervista alla tv ufficiale del club friulano: “Sono arrivati giocatori che sorprenderanno e che nessuno oggi mette nel mirino, giovani e forti. Fa parte della nostra filosofia. Sono sicuro che alla fine del mercato avremo un’di livello. E oltre ai fine prestito non sono andati via giocatori importanti. ...

Pubblicità

sportface2016 : #Udinese, #Marino presenta #Sottil e lancia una frecciata a #Cioffi: 'Sa mettersi in discussione, non come chi era… - glooit : Udinese, Marino: 'Sottil si mette in discussione' leggi su Gloo - antidisfattista : RT @Francereale97: Pierpaolo #Marino: 'Il #Napoli ha parlato solo con gli agenti di #Deulofeu, attendiamo che prendano contatti anche con n… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Udinese, Marino: 'Deulofeu e Molina via? Solo al prezzo giusto' - Francereale97 : Pierpaolo #Marino: 'Il #Napoli ha parlato solo con gli agenti di #Deulofeu, attendiamo che prendano contatti anche… -