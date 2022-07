Techetechete’, immagini rare di Raffaella Carrà: lo speciale oggi 5 luglio – VIDEO (Di martedì 5 luglio 2022) Tra gli appuntamenti tv in programma in casa Rai per ricordare l’indimenticabile Raffaella Carrà, morta un anno fa, ci sarà anche la puntata di oggi 5 luglio di Techetechete’. Quella odierna sarà una puntata non a caso speciale interamente dedicata alla grande regina del piccolo schermo, scomparsa all’età di 78 anni e dal titolo “Raffaella,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 luglio 2022) Tra gli appuntamenti tv in programma in casa Rai per ricordare l’indimenticabile, morta un anno fa, ci sarà anche la puntata didi. Quella odierna sarà una puntata non a casointeramente dedicata alla grande regina del piccolo schermo, scomparsa all’età di 78 anni e dal titolo “,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

