Taxi, sciopero confermato oggi contro il Ddl Concorrenza (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Taxi in sciopero oggi, martedì 5 luglio, e domani contro l'articolo 10 del ddl Concorrenza, che apre il settore ai servizi di mobilità digitali. La categoria sarà in piazza della Repubblica a Roma per far sentire la propria voce. Il fronte della protesta conta oltre 14 associazioni di categoria, con Uiltrasporti che ieri ha deciso di dissociarsi al termine dell'incontro con la viceministra Bellanova dalla quale sono arrivate, dice il sindacato, aperture 'positive'. "Valutiamo positivamente l'incontro avuto oggi con la Viceministra Bellanova e per questo riteniamo incomprensibile la scelta di mantenere lo sciopero programmato per domani e dopodomani nel settore Taxi", spiega in una ...

