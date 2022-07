(Di martedì 5 luglio 2022) BRUXELLES (ITALPRESS) – “Per combattere l'dobbiamo puntare sull'aumento dei salari e lavorare sul problema fondamentale che rimane ilaldel gas, visto che i prezzi salgono a causa dell'incremento del costo dell'energia”. Lo ha detto Antonio, europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia in un punto stampa durante la sessione plenaria a Strasburgo.“Al Parlamento europeo Forza Italia voterà a favore della proposta della Commissione che inserisce il nucleare e il gas tra le fonti utili alla transizione energetica; per noi è una scelta coraggiosa che riteniamo di dover sostenere”, ha continuato il forzista. “Sarebbe un grave errore da parte della sinistra votarequesta proposta della Commissione europea, che blocca il progresso e l'autosufficienza ...

E' quanto si legge in una nota diffusa al termine della riunione convocata a Villa Certosa dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi con il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonioe ...E' quanto si legge in una nota diffusa al termine della riunione convocata a Villa Certosa dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi con il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonioe ... Tajani “Serve un tetto al prezzo del gas contro l’inflazione” (ANSA) - BRUXELLES, 05 LUG - 'Noi siamo favorevoli a che il governo arrivi fino a fine legislatura e stiamo lavorando per questo ma il governo non ...Silvio Berlusconi ha convocato in Sardegna i vertici di Forza Italia per discutere dei temi più caldi dell'attualità politica e sul disastro della Marmolada ...