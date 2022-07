Scopre una chat dove le maestre bullizzano suo figlio: mamma denunciata per violazione della privacy (Di martedì 5 luglio 2022) Una scoperta davvero scioccante quella effettuata da una mamma che non riusciva a credere a quanto stesse leggendo. Eppure, era tutto vero. Suo figlio era bullizzato dalle colleghe e il tutto era documentato da alcune chat su Whatsapp che le donne, incuranti, avevano lasciato aperte. Leggi anche: Roma, il bimbo autistico deriso dalle maestre tornerà a scuola Insegnante di professione, la donna aveva trovato alcune chat WhatsApp che le colleghe avevano lasciato aperte. All’improvviso però vede un volto noto, familiare. Si tratta di suo figlio ed è qui che l’amara e triste verità viene a galla. I fatti sono accaduti lo scorso febbraio in una scuola di Pavia. Qui, il piccolo, di appena 8 anni, era oggetto di scherno da parte delle colleghe che nei suoi confronti non lesinavano commenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 luglio 2022) Una scoperta davvero scioccante quella effettuata da unache non riusciva a credere a quanto stesse leggendo. Eppure, era tutto vero. Suoera bullizzato dalle colleghe e il tutto era documentato da alcunesu Whatsapp che le donne, incuranti, avevano lasciato aperte. Leggi anche: Roma, il bimbo autistico deriso dalletornerà a scuola Insegnante di professione, la donna aveva trovato alcuneWhatsApp che le colleghe avevano lasciato aperte. All’improvviso però vede un volto noto, familiare. Si tratta di suoed è qui che l’amara e triste verità viene a galla. I fatti sono accaduti lo scorso febbraio in una scuola di Pavia. Qui, il piccolo, di appena 8 anni, era oggetto di scherno da parte delle colleghe che nei suoi confronti non lesinavano commenti ...

