Renault - Inaugurata una nuova linea per motori elettrici a Cléon

(Di martedì 5 luglio 2022) Prosegue senza sosta la trasformazione delle grandi fabbriche dell'automotive francesi. A pochi giorni dall'avvio produttivo di nuove linee di assemblaggio negli impianti di Stellantis tra Trémery e Metz, laha annunciato l'inaugurazione di unacatena per il montaggio dinello stabilimento di, in Normandia. Investimenti e capacità. Dal 2018, il gruppo guidato da Luca de Meo ha investito 620 milioni di euro per preparare il sito normanno alla produzione di propulsorie ibridi e trasformarlo in un polo di riferimento per l'assemblaggio di parti e componenti cruciali per il suo futuro all'insegna degli elettroni:, infatti, avrà dal 2024 una capacità produttiva di oltre 1 milione di(500 mila ...

Ordini aperti dallo scorso 30 giugno per il nuovo Austral, il C-SUV che lancia Renault alla conquista del segmento C: design e tecnologia per tutti ...