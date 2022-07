Reddito di cittadinanza | come cambia?

Leggi su fmag

(Di martedì 5 luglio 2022) O meglio:potrebbere? Nei prossimi giorni una mini-rivoluzione nell’erogazione deldiè alla finestra: un emendamento targato fortemente centrodestra al Dl Aiuti è stato approvato alla Camera in attesa che entro metà mese il testo venga convertito in legge dal Senato. Principale novità di tale misura è la possibilità da parte del privato di segnalare il lavoratore che non accetta un lavoro: in tal modo potrebbe essere un soggetto privato di fatto a mettere alla porta il percettore del bonus. Ma andiamo con ordine.disi perde oggiricorda il sito istituzionale, il diritto aldidecade quando uno dei componenti del nucleo ...