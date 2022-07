Rai 2 scelta autodistruttiva | “Non lo guarderemo più” | rivoluzione totale

Leggi su specialmag

(Di martedì 5 luglio 2022) Dietro le quinte di Rai 2 si è sollevata un’immensa polemica dopo unaclamorosa per il prossimo autunno. Di che si tratta? Rai 2 (logo Rai)Che cosa stanno combinando dietro le quinte di Rai 2? Scopriamo le ultime decisioni che hanno fatto insorgere il pubblico della seconda rete nazionale. Rai 2 ha presentato i palinsesti della prossima stagione autunnale con molte novità ed esclusioni clamorose. La notizia più eclatante è senz’altro l’approdo di Alessia Marcuzzi come nuova conduttrice Rai. La Marcuzzi lascia Mediaset e si lancia in format tutto nuovo per il prime time di Rai 2 chiamato Boomerissima. C’è molta attesa per questo nuovo programma ma si attendeva un reality e le aspettative sono state deluse. La conduttrice infatti presenterà un varietà misto che però nulla ha che fare con lo show concepito all’inizio. Nelle ultime ore la rete é intervenuta su un ...