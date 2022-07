Raduno degli Alpini | la procura chiede l’archiviazione per le molestie denunciate da una 25enne

(Di martedì 5 luglio 2022) Richiestaper il caso dellesessualida una ragazza di 25 anni durante ila Rimini, avvenuto lo scorso maggio. A darne conferma è ladella città, che si è occupata di portare avanti le indagini. Non ci sarebbero, fanno sapere, elementi per identificare i presunti colpevoli, a causa della quantità di persone presenti durante l’adunata e della copertura solo parziale fornita dalle telecamere di sorveglianza nella zona. Nemmeno l’unica testimone oculare della scena – un’amica della ragazza – sarebbe stata in grado di fornire abbastanza particolari utili all’identificazioneautori, oltre a quelliti dalla giovane. Ora sulla richiesta si pronuncerà il Gip. Il ...

RIMINI La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sulle molestie denunciate da una venticinquenne durante l'adunata degli alpini, lo scorso maggio, a Rimini. Lo ha confermato il procuratore capo, Elisabetta Melotti. Alla base della richiesta della procura ci sarebbe la non identificazione, a due mesi dai fatti, dei ... Troppe persone al raduno degli Alpini a Rimini e poche telecamere, perciò la procura chiede l'archiviazione per la denuncia di una 25enne ...