"Per favore, basta!". Lda, dopo l'ennesimo episodio l'appello ai fan. "Non è giusto" (Di martedì 5 luglio 2022) Lda appello ai fan. Il giovane cantante figlio di Gigi D'Alessio si è fatto conoscere dal pubblico ad Amici 21, l'ultima edizione del talent di Maria De Filippi e come gli altri ex allievi ha raggiunto un'enorme popolarità. Ha anche partecipato al concerto-evento del padre in piazza del Plebiscito a Napoli. Un momento papà e figlio molto emozionante, che ha entusiasmato i presenti e i telespettatori che seguivano l'evento in diretta su Rai1. Oggi la carriera di Lda è decisamente in ascesa ma come tutte le cose c'è il rovescio della medaglia: l'invadenza dei fan a cui molti personaggi noti devono far fronte. Lda appello ai fan Da qui l'appello di Lda tra le ultime Storie di Instagram. Il cantante si è rivolto al suo pubblico e chiesto rispetto della sua privacy, dal momento che certi episodi si stanno ripetendo spesso: "Sta capitando troppe volte. Come ...

