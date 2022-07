Milano-Bologna e non solo FS e Tim sfrecciano col 4G anche in galleria

(Di martedì 5 luglio 2022) Upgrade verso la tecnologia 4G nelle gallerie della tratta Alta Velocità. Il Gruppo FS Italiane e Tim hanno attivato infatti il primo impianto di copertura radiomobile con tecnologia 4G ottenendo così la copertura completa della tratta. Grazie alla tecnologia 4G i passeggeri potranno usufruire di una connessione stabile e di alta qualitànelle aree più sfavorevoli come le gallerie ferroviarie, sia attraverso il servizio wifi di bordo treno sia attraverso la copertura diretta di tutti gli operatori tlc che hanno aderito al progetto: Tim come capofila, Iliad, Vodafone e WindTre. Nei prossimi mesi i lavori verso la tecnologia 4G saranno avviatisulle tratte alta velocità trae Firenze, per poi proseguire nel corso del 2023 da Torino a, da Firenze ...

