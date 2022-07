Massa Carrara, ragazzino uscito dal coma farà esame terza media (Di martedì 5 luglio 2022) commenta Era finito in coma dopo un brutto incidente. Ora, dopo essersi risvegliato, potrà sostenere il suo esame di terza media. La chance viene data a un ragazzino di Massa che ha da poco ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 luglio 2022) commenta Era finito indopo un brutto incidente. Ora, dopo essersi risvegliato, potrà sostenere il suodi. La chance viene data a undiche ha da poco ...

Pubblicità

borghi_claudio : Per la precisione mancano 3 perché purtroppo non ce l'abbiamo fatta a Carrara ma il capoluogo è Massa e lì governa il centrodestra - globalistIT : - MediasetTgcom24 : Massa Carrara, ragazzino uscito dal coma farà esame terza media #ragazzino #deborahbergamini #bergamini #massa… - CaputoItalo : Accademia italiana Pellegrini (Lingua e Cultura) e I Quaderni del Bardo Edizioni: Fosdinovo (Massa Carrara) - Borgh… - stefanoviviani2 : RT @LSichei: #Massa #Carrara in corso le trattative per il rinnovo del Contratto Provinciale del settore #Lapideo -