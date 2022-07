L’Equipe racconta Sinner | sa mettersi in discussione | ha cambiato la battuta in una notte

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 luglio 2022) Oggi pomeriggio a Wimbledon si gioca il quarto di finale tra Novak Djokovic e Jannikche negli ottavi ha dominato Alcaraz.si sofferma sul servizio die sulla capacità dell’italiano di riin. Devi avere una mente aperta per mettere in, all’età di 19 anni, una tecnica che ti ha appena portato alla finale di un Masters 1000. E una profonda determinazione ad accettare di aprire un cantiere così importante nel bel mezzo di una stagione. Jannikha tutto questo e lo ha dimostrato un anno fa.chelo scorso anno non era affatto contento della suadopo aver perso al Queen’s numero 309 al mondo. Sulla seconda palla, ...