La sofferenza di Giovanni Allevi è un dolore fisico che diventa insostenibile (Di martedì 5 luglio 2022) Giovanni Allevi sta lottando contro il tumore, contro il mieloma che ha scoperto di recente, è una battaglia che condivide in parte sui social, perché è immenso l'amore che sta ricevendo, che sa di potere ricevere non solo dai fan, ma da chi segue il suo percorso. "Ma… l'anima esiste?" chiede Giovanni Allevi nel suo ultimo post. Sì, lui pensa esista davvero, certo che esiste. Poi inizia il suo sfogo. E' sempre con la delicatezza e la profondità che gli appartiene che il musicista si racconta, che tira fuori il dolore che a tratti è insostenibile. E' un dolore che arriva a tutti noi. Alle parole di Allevi è così difficile rispondere, lo fanno in tantissimi aggiungendo cuori rossi, cerando di mandargli tutta la positività e l'amore per sostenerlo.

