(Di martedì 5 luglio 2022) Lasmentisce ila propositopromozione in società di Angelo Fabiani: “In merito alle notizie riportate oggi da diversi quotidiani e da vari mezzi di comunicazione su una presunta lite tra il presidenteed il direttore sportivo, che sarebbe avvenuta ieri sera dopo la manifestazione organizzata dallaa Piazza del Popolo, si precisa che le stesse sono prive di fondamento. Infatti, il Direttore Sportivo Igligodeconsiderazione e fiduciaSocietà e del suo presidente ea svolgere, come ha sempre fatto, il ruolo di direttore ...

Pubblicità

napolista : La Lazio: «Nessun litigio Lotito-Tare, Tare continuerà ad essere il ds della Lazio» Comunicato del club: «prive di… - EsciFranco : @red___1312 @ilbanale @RAttivo E a parte le dosi di altre strisciate (comunque espressione di potere economico) qua… - alep_real : Al momento nessun accordo tra #Lazio e #Granada per #Maximiano. Gli spagnoli valutano il portiere tra i 20 e i 25 milioni. - ilbanale : Lazio e Mizuno Non se li incula nessuno Riguardo a Zaniolo 0 neuroni, tutto poparuolo. Che sarà,sarà. Se dovesse a… - Renato23577940 : RT @Renato23577940: Nessun ALBO di medicina legale di tutta la Regione Lazio la corrotta MAFIOSA fascista signorina AZOPARDI ELISA -

IlNapolista

Le FIR, grazie al prezioso supporto del CRe del CR Piemonte, ha nelle ultime settimane ... " Tralasciando tutta la retorica possibile sui valori del rugby, è del tutto evidente cheminore ...Nessuna sorpresa a piazza del Popolo,accenno al mercato da parte di Lotito quando ha preso in mano il microfono. Chi si aspettava ... Al contrario, il mercato dellastenta a decollare e nel ... La Lazio: «Nessun litigio Lotito-Tare, Tare continuerà ad essere il ds della Lazio» - ilNapolista Oltre 64 mila le persone tornate negative nelle utile 24 ore (ieri 27 mila). 355 pazienti positivi in più nei reparti ordinari e 20 in sala rianimazione. In Piemonte, in Val d'Aosta, in Friuli Venezia ...Il sindacati accusano la Regione di "grande ritardo su nuove assunzioni già programmate. Mancano 7.000 unità di personale ed oltre 3.500 precari che sono ancora da stabilizzare. A rischio liste d’atte ...