Inter, passi in avanti per Bremer: incontro con gli agenti per confermare la volontà del giocare (Di martedì 5 luglio 2022) Raoul Bellanova è il quinto acquisto ufficiale annunciato dall'Inter, Marotta e Ausilio sono tra i protagonisti di queste prime settimane... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Raoul Bellanova è il quinto acquisto ufficiale annunciato dall', Marotta e Ausilio sono tra i protagonisti di queste prime settimane...

Pubblicità

sportli26181512 : Inter, passi in avanti per Bremer: incontro con gli agenti per confermare la volontà del giocare: Raoul Bellanova è… - cmdotcom : #Calciomercato #Inter, passi in avanti per #Bremer: incontro con gli agenti per confermare la volontà del giocare - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ???? #Inter - Concreti passi in avanti del #PSG per #Skriniar. Se lo slovacco parte, arriveranno due difensori per Inzaghi.… - RaffaeleAmato14 : RT @GiokerMusso: ???? #Inter - Concreti passi in avanti del #PSG per #Skriniar. Se lo slovacco parte, arriveranno due difensori per Inzaghi.… - Zelgadis265 : RT @GiokerMusso: ???? #Inter - Concreti passi in avanti del #PSG per #Skriniar. Se lo slovacco parte, arriveranno due difensori per Inzaghi.… -