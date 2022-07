I russi: la regione di Kursk sotto attacco ucraino (Di martedì 5 luglio 2022) Ore 8.50 - Si combatte anche in territorio russo Diverse località nelle aree di confine della regione russa di Kursk sono state oggetto di attacchi da parte delle forze ucraine, secondo quanto riferito dal governatore Roman Starovoit sul suo canale Telegram. Il villaggio di Markovo è stato bombardato e l'insediamento di Tyotkino è sotto attacco di artiglieria, ha detto Starovoit citato anche dall'agenzia russa Tass Leggi su panorama (Di martedì 5 luglio 2022) Ore 8.50 - Si combatte anche in territorio russo Diverse località nelle aree di confine dellarussa disono state oggetto di attacchi da parte delle forze ucraine, secondo quanto riferito dal governatore Roman Starovoit sul suo canale Telegram. Il villaggio di Markovo è stato bombardato e l'insediamento di Tyotkino èdi artiglieria, ha detto Starovoit citato anche dall'agenzia russa Tass

