Guerra in Ucraina: incendio a Donetsk, distrutte le infrastrutture ferroviarie (Di martedì 5 luglio 2022) Seguono gli aggiornamenti della situazione bellica in Ucraina, giunta ormai al 132esimo giorno di conflitto A Donetsk, un enorme rogo è divampato nelle infrastrutture ferroviarie. Il video rilasciato dal canale Telegram dell’agenzia di stampa Ucraina Unian, mostra le alte fiamme che avvolgono l’edificio. Tre cosmonauti russi sventolano la bandiera della vittoria Questa mattina tre cosmonauti russi sono stati fotografati con le bandiere dell’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk (Lpr) e della Repubblica popolare del Donetsk (Dpr) all’interno della Stazione Spaziale Internazionale. “Roscosmos e i nostri cosmonauti Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov, che lavorano sulla Stazione Spaziale Internazionale, si sono uniti oggi al capo della Lpr Leonid Pasechnik ... Leggi su zon (Di martedì 5 luglio 2022) Seguono gli aggiornamenti della situazione bellica in, giunta ormai al 132esimo giorno di conflitto A, un enorme rogo è divampato nelle. Il video rilasciato dal canale Telegram dell’agenzia di stampaUnian, mostra le alte fiamme che avvolgono l’edificio. Tre cosmonauti russi sventolano la bandiera della vittoria Questa mattina tre cosmonauti russi sono stati fotografati con le bandiere dell’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk (Lpr) e della Repubblica popolare del(Dpr) all’interno della Stazione Spaziale Internazionale. “Roscosmos e i nostri cosmonauti Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov, che lavorano sulla Stazione Spaziale Internazionale, si sono uniti oggi al capo della Lpr Leonid Pasechnik ...

