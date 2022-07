Grazie Leonardo Del Vecchio | la storia e i valori di un grande uomo servano come stimolo per le nuove generazioni | l' analisi di Andrea Pasini

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 luglio 2022) «Non ho avuto una famiglia, mio padre è morto prima che nascessi. A sette anni mia mamma mi ha portato in collegio, ai Martinitt di Milano. È stata la mia fortuna, perché in quel posto sono stato bene e ho trovato una famiglia. Mi hanno insegnato le regole e un mestiere. Di giorno andavo in fabbrica, la sera all'Accademia di Brera per imparare a disegnare e incidere. Ho appreso la disciplina, il metodo e le competenze per avviare un'attività. Ho aperto una bottega, ero un fornitore per conto terzi, il giorno in cui ci hanno ordinato meno occhiali del solito non ho dormito: odiavo dipendere dagli altri. Avevo 26 anni, tanto coraggio e voglia di fare. Mi sono buttato e ho messo in piedi la mia azienda. Per anni il mio pranzo è stato a base di cavoli bolliti. L'odore mi ricorda la fatica, i sogni che avevo di fare qualcosa di mio, dove mettere a frutto le mie idee e le mie capacità. Ho ...