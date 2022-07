Giochi del Mediterraneo 2022 | Franceschini | “Grande rammarico | avremmo meritato l’oro”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 luglio 2022) Medaglia d’argento dolceamara per la Nazionale Under 18 di calcio aidelad Orano, in Algeria. Da una parte la soddisfazione per il secondo argento dopo quello a Terragona quattro anni fa, dall’altra la delusione per la sconfitta in finale contro la Francia. “C’è– ammette il tecnico azzurro Daniele– perché per quello che abbiamo fatto vedere durante tutto il torneo e in finale contro una squadra forte come la Franciadi più. C’è però la soddisfazione per ilgruppo che si è creato e per la crescita dei ragazzi, che sicuramente si porteranno dietro questa esperienza“. “Non hanno nulla da rimproverarsi – aggiunge-. ...