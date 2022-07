Firma digitale referendum, Colao: “Piattaforma non consente autenticazione”. Cappato: “Così si distrugge la riforma” (Di martedì 5 luglio 2022) “A quasi un anno dalla sua adozione, la storica riforma che ha permesso la Firma digitale su referendum e iniziative popolari rischia di vedere vanificata la propria efficacia”. A denunciarlo è l’Associazione Luca Coscioni dopo le parole del ministro per la Transizione digitale Vittorio Colao. Rispondendo a un’interrogazione Riccardo Magi di mercoledì 29 giugno, che chiedeva conto della realizzazione della Piattaforma digitale per la raccolta delle firme dei cittadini necessarie per i referendum e le leggi di iniziativa popolare, Colao ha affermato: “Rispetto all’iter programmato sono sopraggiunte due novità, il parere del Garante della privacy, e poi anche il ministero di Giustizia ha reso alcune osservazioni tecniche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) “A quasi un anno dalla sua adozione, la storicache ha permesso lasue iniziative popolari rischia di vedere vanificata la propria efficacia”. A denunciarlo è l’Associazione Luca Coscioni dopo le parole del ministro per la TransizioneVittorio. Rispondendo a un’interrogazione Riccardo Magi di mercoledì 29 giugno, che chiedeva conto della realizzazione dellaper la raccolta delle firme dei cittadini necessarie per ie le leggi di iniziativa popolare,ha affermato: “Rispetto all’iter programmato sono sopraggiunte due novità, il parere del Garante della privacy, e poi anche il ministero di Giustizia ha reso alcune osservazioni tecniche ...

Pubblicità

MassimoChiaram7 : RT @ilfattovideo: Firma digitale referendum, Colao: “Piattaforma non consente autenticazione”. Cappato: “Così si distrugge la riforma” http… - ilfattovideo : Firma digitale referendum, Colao: “Piattaforma non consente autenticazione”. Cappato: “Così si distrugge la riforma” - Arubait : #ArubaIt | Firma Digitale – Video Guide 3? Apposizione firma pdf – invisibile La firma PAdES invisibile consente di… - BernardShakey11 : RT @TITrustTech: #FirmaSicuraMobile è utilizzabile da smartphone, tablet e PC ?? Scarica l’App o il software senza necessità di lettori Smar… - JohnCampus : Ultim'ora! Digitale terrestre canale 36 #roma #ronaldo a Trigoria firma in serata -