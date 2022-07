Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: «Con lui a volte è difficile. E con le sue ex…» (Di martedì 5 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci è single ormai da 5 anni. Ma con il suo ex marito, Flavio Briatore, ha sempre voluto mantenere un ottimo rapporto. Merito soprattutto di loro figlio, Nathan Falco, che è riuscito a tenerli legati nonostante non siano più sposati dal 2017. È per lui che hanno trovato un equilibrio che va oltre la fine della loro storia. Ma, ovviamente, non sempre è facile, anzi come rivela la stessa showgirl a volte è proprio difficile. «In tanti mi chiedono come ci siamo riusciti. Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile: un po’ cedo io, un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ovviamente discutiamo. Ma in generale posso dire che sì, siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto», ha fatto rivelato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 5 luglio 2022)è single ormai da 5 anni. Ma con il suo ex marito,, ha sempre voluto mantenere un ottimo rapporto. Merito soprattutto di loro figlio, Nathan Falco, che è riuscito a tenerli legati nonostante non siano più sposati dal 2017. È per lui che hanno trovato un equilibrio che va oltre la fine della loro storia. Ma, ovviamente, non sempre è facile, anzi come rivela la stessa showgirl aè proprio. «In tanti mi chiedono come ci siamo riusciti. Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A: un po’ cedo io, un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ovviamente discutiamo. Ma in generale posso dire che sì, siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto», ha fatto rivelato ...

Pubblicità

VNSTABLEDREW : RT @mrsincoerenza: davvero state facendo una polemica sul fatto che elisabetta gregoraci ha detto “alvaro soleil”? penso che sia il video p… - ElenFlaviBot : RT @ParliamoDiNews: Flavio Briatore, senti Elisabetta Gregoraci: `Non è finita` | La verità sulla loro relazione #flavio #briatore #senti #… - side_spirito : Elisabetta gregoraci chi lo sa Silvia chi lo sa verissimo toffanin - infoitcultura : Battiti Live, Elisabetta Gregoraci sbaglia il cognome di Alvaro Soler - ParliamoDiNews : Elisabetta Gregoraci, bacio in diretta sul palco: web in subbuglio #elisabetta #gregoraci #bacio #diretta #palco… -