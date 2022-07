“Eccomi dopo il parto”. L’ex tronista di UeD mostra il suo corpo. E fa notare delle cose (Di martedì 5 luglio 2022) Sabrina Ghio e la foto a 28 giorni dal parto. Sempre più spesso vip e meno vip postano sui social gli scatti di come appaiono subito prima e poco dopo aver partorito. E generalmente si scatena la sfida per tornare in forma il più presto possibile. Non fa eccezione L’ex ballerina di Amici nonché ex tronista di Uomini e Donne che lo scorso 7 giugno ha dato alla luce la sua seconda figlia, Mia. Il papà è il fidanzato Carlo Negri che molto presto sposerà Sabrina. Per Sabrina Ghio, che ha pubblicato una foto a 28 giorni dal parto, si tratta della seconda figlia. La prima, Penelope, l’ha avuta dalL’ex marito, l’immobiliarista Federico Manzolli. Oggi la sua primogenita ha 9 anni. Nell’estate del 2020 la 36enne ha scoperto di avere un tumore e ha dovuto sottoporsi ad un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Sabrina Ghio e la foto a 28 giorni dal. Sempre più spesso vip e meno vip postano sui social gli scatti di come appaiono subito prima e pocoaverrito. E generalmente si scatena la sfida per tornare in forma il più presto possibile. Non fa eccezioneballerina di Amici nonché exdi Uomini e Donne che lo scorso 7 giugno ha dato alla luce la sua seconda figlia, Mia. Il papà è il fidanzato Carlo Negri che molto presto sposerà Sabrina. Per Sabrina Ghio, che ha pubblicato una foto a 28 giorni dal, si tratta della seconda figlia. La prima, Penelope, l’ha avuta dalmarito, l’immobiliarista Federico Manzolli. Oggi la sua primogenita ha 9 anni. Nell’estate del 2020 la 36enne ha scoperto di avere un tumore e ha dovuto sottoporsi ad un ...

