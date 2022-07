Due alpinisti morti sul Cervino, i corpi recuperati oggi (Di martedì 5 luglio 2022) Si tratta probabilmente di una coppia di svizzeri precipitata nella zona della Cresta del Leone. L’ipotesi per il momento più accreditata è che siano morti in seguito a una caduta Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 luglio 2022) Si tratta probabilmente di una coppia di svizzeri precipitata nella zona della Cresta del Leone. L’ipotesi per il momento più accreditata è che sianoin seguito a una caduta

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due alpinisti, probabilmente di nazionalità svizzera, sono morti a seguito di una caduta sul Cervino. I corpi sono… - GiornaleVicenza : #Marmolada Anche due giovani alpinisti di Barbarano Mossano si trovavano domenica lungo la via Normale al momento d… - newsbiella : Due alpinisti in cresta sorpresi da un forte temporale con grandine, salvati dal Soccorso Alpino - tribuna_treviso : L'allarme era scattato ieri per il mancato rientro a valle della cordata: i corpi trovati a circa 3.100 metri di qu… - franser_real : Trovati i corpi di due alpinisti precipitati sul Cervino -