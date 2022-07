Crollo ghiacciaio Marmolada, ancora 13 dispersi: riprese ricerche con elicotteri e droni (Di martedì 5 luglio 2022) Sono riprese le ricerche delle 13 persone disperse nella tragedia della Marmolada, dove un seracco si è staccato dal ghiacciaio travolgendo gli alpinisti che stavano salendo in vetta (IL VIDEO DEL Crollo). Le autorità stanno però ancora verificando la proprietà di quattro delle 16 auto parcheggiate nei pressi dei sentieri che portano al ghiacciaio. Al momento sono 7 le vittime accertate, 8 i feriti. Intanto i soccorritori starebbero affrontando il dilemma sul far saltare o meno quello che resta del seracco. Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 luglio 2022) Sonoledelle 13 persone disperse nella tragedia della, dove un seracco si è staccato daltravolgendo gli alpinisti che stavano salendo in vetta (IL VIDEO DEL). Le autorità stanno peròverificando la proprietà di quattro delle 16 auto parcheggiate nei pressi dei sentieri che portano al. Al momento sono 7 le vittime accertate, 8 i feriti. Intanto i soccorritori starebbero affrontando il dilemma sul far saltare o meno quello che resta del seracco.

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sarebbero una trentina le persone che si trovavano sul ghiacciaio della Marmolada al momento del crollo e n… - TgrRaiTrentino : #Marmolada il momento del crollo alla sommità del ghiacciaio. Bilancio provvisorio 6 vittime, ma ci sono una quindi… - SabattiniAndrea : RT @Linkiesta: La tragedia della #Marmolada e la faccia da cocomero dei Verdi italiani Il crollo del seracco del ghiacciaio è una tragedia… - GianmarcoBorgh1 : @CarloVerdelli A dir la verità l'inizio della fine cominciò nel 1916, quando in Marmolada accadde la stessa cosa: I… -