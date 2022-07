Clima? L’uomo metropolitano è parte delle soluzioni | non dei problemi

Pubblicità

NicolaPorro : Ogni tragedia ha un preciso mandante: l’uomo bianco, ricco e occidentale. È l’altra faccia della cancel culture ?? - Adriauss : RT @intuslegens: Perché i vaccini coatti? Se non salgono i profitti, le azioni pharma crollano. Perché le variazioni del clima attribuite a… - ContiNicola_ : RT @giubileif: L’accusa di “negazionismo climatico” è la nuova etichetta affibbiata a chiunque si ponga delle domande su una visione catast… - BagsLab : RT @intuslegens: Perché i vaccini coatti? Se non salgono i profitti, le azioni pharma crollano. Perché le variazioni del clima attribuite a… - OmegaIndi : RT @intuslegens: Perché i vaccini coatti? Se non salgono i profitti, le azioni pharma crollano. Perché le variazioni del clima attribuite a… -

L'HuffPost

Non di solo gas vive, non di sole relazioni economiche ... cui'Italia offrì il proprio contributo adoperandosi per ... In questodi collaborazione, accelerato dalla crisi energetica ...Per Raffaele Cattaneo, assessore all'Ambiente edi Regione ...'ingegno non può essere fine a sé stesso ma deve sempre avere ...ma deve sempre avere come orizzonte il 'ben - essere' dell'e ... L'altro versante della Montagna. Quanto c'entra l'uomo nel cambiamento climatico (di L. Bianco)