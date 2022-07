Alexa Bliss | “É triste non poter lavorare più con Bray Wyatt | ci siamo divertiti tantissimo”

Pubblicità

_anidala : Alexa bliss io ti amo - SpazioWrestling : WWE: Alexa Bliss sarebbe voluta ritornare con una gimmick diversa #AlexaBliss #WWE - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Shotzi e Alexa Bliss si scagliano contro le critiche per il Money in the Bank femminile -… - IsolaWrestling : I FAN DELLA WWE APPREZZANO L’IMBARAZZANTE SEGMENTO DI ALEXA BLISS NEL MONEY IN THE BANK -

Zona Wrestling

In attesa di scoprire se Bianca Belair e Ronda Rousey saranno ancora campionesse al termine della serata, le sette sfidanti Raquel Rodriguez , Becky Lynch ,, Asuka , Lacey Evans , Shotzi ...Women's Money in the Bank Ladder Match: Becky Lynch vs Liv Morgan vsvs Asuka vs Lacy Evans vs Raquel Rodriguez vs Shotzi Un ladder match interamente al femminile, che senza dubbio ... WWE: Shotzi e Alexa Bliss si scagliano contro le critiche per il Money in the Bank femminile Alexa Bliss è da molto tempo ormai al centro delle dinamiche della WWE, anche se da diverso tempo non la vediamo nelle zone altissime della card. La ragazza è stata assente per un po’di tempo per oper ...La puntata di Raw che andrà in onda questa notte sarà la prima dopo Money in the Bank, e inizierà a tracciare la strada verso SummerSlam, uno degli show più importanti della WWE. Sean Sapp di Fightful ...