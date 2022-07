Al via riqualificazione in parco pubblico Pomigliano d’Arco (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPomigliano d’Arco (Na) – riqualificazione al via nel parco pubblico “Giovanni Paolo II” di Pomigliano d’Arco (Napoli), dove da stamane operai sono al lavoro per lo smontaggio delle giostrine per i più piccoli, per farne spazio a nuove. Lo rende noto il sindaco Gianluca Del Mastro, sottolineando che con i lavori di oggi “è iniziato un importante lavoro di riqualificazione di un’area fondamentale per la città”. “I nostri bambini – ha aggiunto – avranno nuove giostre, sicure e inclusive, in un’area protetta nella quale i genitori potranno tenerli costantemente sotto controllo”. I lavori previsti dall’amministrazione comunale, “per la prima volta – sottolineano dal Comune – dopo almeno un decennio miglioreranno in modo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –al via nel“Giovanni Paolo II” di(Napoli), dove da stamane operai sono al lavoro per lo smontaggio delle giostrine per i più piccoli, per farne spazio a nuove. Lo rende noto il sindaco Gianluca Del Mastro, sottolineando che con i lavori di oggi “è iniziato un importante lavoro didi un’area fondamentale per la città”. “I nostri bambini – ha aggiunto – avranno nuove giostre, sicure e inclusive, in un’area protetta nella quale i genitori potranno tenerli costantemente sotto controllo”. I lavori previsti dall’amministrazione comunale, “per la prima volta – sottolineano dal Comune – dopo almeno un decennio miglioreranno in modo ...

