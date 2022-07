VNL 2022, De Giorgi: “Vogliamo dare continuità di gioco alla squadra” (Di lunedì 4 luglio 2022) “Vogliamo aggiungere partite, qualità e punti che ci servono per entrare tra le prime otto e accedere come testa di serie alle Finals di Bologna. Ma Vogliamo anche dare continuità di gioco alla squadra delle scorse settimana, abbiamo bisogno di migliorare alcune situazioni e accelerare nel ritmo come stiamo facendo“. Lo ha detto il Commissario Tecnico Fefè De Giorgi a Gdansk, che ospiterà dal 5 al 10 luglio la Pool 6 di Volleyball Nations League maschile per la sua terza e ultima settimana di gate, prima delle Finals di Bologna. “Fino ad oggi siamo stati bravi a mantenere un nostro atteggiamento nell’affrontare le partite e questo era un nostro obiettivo. L’aiutarci nel momento di qualche imperfezione era tra i nostri obiettivi e questo l’ho ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) “aggiungere partite, qualità e punti che ci servono per entrare tra le prime otto e accedere come testa di serie alle Finals di Bologna. Maanchedidelle scorse settimana, abbiamo bisogno di migliorare alcune situazioni e accelerare nel ritmo come stiamo facendo“. Lo ha detto il Commissario Tecnico Fefè Dea Gdansk, che ospiterà dal 5 al 10 luglio la Pool 6 di Volleyball Nations League maschile per la sua terza e ultima settimana di gate, prima delle Finals di Bologna. “Fino ad oggi siamo stati bravi a mantenere un nostro atteggiamento nell’affrontare le partite e questo era un nostro obiettivo. L’aiutarci nel momento di qualche imperfezione era tra i nostri obiettivi e questo l’ho ...

