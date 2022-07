Vivere fino a 200 anni | Scoperto il segreto delle tartarughe (Di lunedì 4 luglio 2022) Come fanno certi rettili a Vivere più di 200 anni? Prendiamo le tartarughe, che dopo aver compiuto un secolo mostrano ancora un’integrità fisica invidiabile. Qual è il loro segreto? Studiando queste specie potremmo mai penetrare il mistero dell’eterna giovinezza? Le tartarughe rivelano un tasso di invecchiamento molto, molto lento. Soprattutto in cattività, cioè quando hanno a disposizione cibo a volontà e non sono sottoposte al pericolo di essere catturate da dei predatori, alcune specie di tartarughe possono raggiungere età venerande senza mostrare alcun segno di invecchiamento! Vivere fino a 200 anni senza invecchiare: il segreto delle tartarughe (Pixabay) – www.curiosauro.itIl ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 4 luglio 2022) Come fanno certi rettili apiù di 200? Prendiamo le, che dopo aver compiuto un secolo mostrano ancora un’integrità fisica invidiabile. Qual è il loro? Studiando queste specie potremmo mai penetrare il mistero dell’eterna giovinezza? Lerivelano un tasso di invecchiamento molto, molto lento. Soprattutto in cattività, cioè quando hanno a disposizione cibo a volontà e non sono sottoposte al pericolo di essere catturate da dei predatori, alcune specie dipossono raggiungere età venerande senza mostrare alcun segno di invecchiamento!a 200senza invecchiare: il(Pixabay) – www.curiosauro.itIl ...

AnnaSerturini : Mi dispiace tanto non poter vivere da vicino questo Europeo. Sosterrò le mie compagne da qui, correndo insieme a lo… - Giadamarcucci3 : @Palazzo_Chigi addirittura 45 in 6 mesi! E quello di farci vivere in pace? E non in guerra con un nostro vicino, fr… - InsideMarketing : Sono gratuiti e portano i fan a scoprire dal vivo le location delle serie TV più amate: sono i tour di #Netflix in… - mariellacesaro1 : RT @gerri232: All'amore non si resiste perché le mani vogliono possedere la bellezza e non lasciare tramortite anni di silenzio. Perché l'a… - irisdg81__ : @ProfMBassetti Fino al 2019 con l'influenza come facevamo? I fragili rischiavano e morivano anche allora,o no??? Av… -