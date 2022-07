Valanga Marmolada, glaciologo Cnr: “Tragedia è conferma del riscaldamento globale” (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – La Valanga che si è verificata sulla Marmolada “è la conferma del riscaldamento globale in corso sul pianeta. E’ un monito: da questa Tragedia dovremmo almeno imparare la lezione e iniziare a ridurre i gas serra nell’atmosfera. Non c’è discussione nella comunità scientifica perché il 97% di chi studia il clima dice che il riscaldamento è prodotto dall’uomo. I ghiacciai sono una sentinella di questi cambiamenti provocati”. Lo dice all’Andkronos Jacopo Gabrieli, ricercatore presso l’Istituto di Scienze Polari del Cnr, commentando l’incidente avvenuto ieri. “I seracchi – continua Gabrieli – sono conformazioni di ghiaccio instabile. Tendono cioè a collassare quando vogliono, di giorno o di notte, ma con il riscaldamento i crolli sono molto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Lache si è verificata sulla“è ladelin corso sul pianeta. E’ un monito: da questadovremmo almeno imparare la lezione e iniziare a ridurre i gas serra nell’atmosfera. Non c’è discussione nella comunità scientifica perché il 97% di chi studia il clima dice che ilè prodotto dall’uomo. I ghiacciai sono una sentinella di questi cambiamenti provocati”. Lo dice all’Andkronos Jacopo Gabrieli, ricercatore presso l’Istituto di Scienze Polari del Cnr, commentando l’incidente avvenuto ieri. “I seracchi – continua Gabrieli – sono conformazioni di ghiaccio instabile. Tendono cioè a collassare quando vogliono, di giorno o di notte, ma con ili crolli sono molto ...

