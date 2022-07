Ucraina: Di Maio, 'non ci arrendiamo a cercare pace ma Putin non la vuole' (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Non ci arrendiamo sull'idea di trovare la pace e continueremo a portare avanti tutte le azioni diplomatiche. La pace la si vuole in due" e le ultime azioni dell'esercito russo dimostrano "che Putin non vuole la pace, noi però non dobbiamo arrenderci". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di 'Zona bianca' su Retequattro. Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Non cisull'idea di trovare lae continueremo a portare avanti tutte le azioni diplomatiche. Lala siin due" e le ultime azioni dell'esercito russo dimostrano "chenonla, noi però non dobbiamo arrenderci". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di, ospite di 'Zona bianca' su Retequattro.

