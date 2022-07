Traffico Roma del 04-07-2022 ore 09:30 (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna con code tra Prenestina e Mentana segnalato anche un incidente intenso il Traffico sulla Tangenziale Est con code tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico incolonnamenti sulla via Flaminia via dei Due Ponti verso il centro code anche sulla via Salaria tra via di Villa Spada e la tangenziale est nuovi lavori da questa mattina sulla rete idrica in via Ardeatina con chiusura tra via di Tor Pagnotta e via del centro del Bivio la chiusura non coinvolgerà il trasporto pubblico locale da oggi nuovi lavori di rinnovo dei binari per la linea tram 8 bus al posto dei tram da inizio A fine servizio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna con code tra Prenestina e Mentana segnalato anche un incidente intenso ilsulla Tangenziale Est con code tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico incolonnamenti sulla via Flaminia via dei Due Ponti verso il centro code anche sulla via Salaria tra via di Villa Spada e la tangenziale est nuovi lavori da questa mattina sulla rete idrica in via Ardeatina con chiusura tra via di Tor Pagnotta e via del centro del Bivio la chiusura non coinvolgerà il trasporto pubblico locale da oggi nuovi lavori di rinnovo dei binari per la linea tram 8 bus al posto dei tram da inizio A fine servizio ...

Pubblicità

VAIstradeanas : 09:50 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Viale Pantelleria (Monte Sacro) ?????? traffico rallentato altezza Piazza Capri #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 09:17 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via di Torrevecchia ?????? Traffico intenso tra Via della Valle dei Fontanili e Viale dei Monfort… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Prenestina ?????? Traffico intenso tra Via Laviano e Via Emilio Longoni > Via Emilio Longoni #Luceverde #Lazio -