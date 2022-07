Tour de France 2022, nona tappa Aigle-Chatel Les Portes du Soleil: data, orari, diretta tv e streaming (Di lunedì 4 luglio 2022) Domenica 10 luglio si chiude la prima settimana del Tour de France 2022, con la nona tappa da Aigle a Chatel Les Portes du Soleil. Una lunga frazione di 192,9 chilometri che rappresenterà la prima vera tappa di montagna, visti i due GPM di prima categoria previsti nel finale. La Grande Boucle rienterà nel finale di giornate in Francia, iniziando così la sua avventura sulle Alpi. CALENDARIO COMPLETO: orari E PERCORSI DELLE 21 TAPPE Tour DE France 2022: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI COMMENTA LA CORSA SU RAI ED EUROSPORT L’ANALISI DEL PERCORSO DEL Tour 2022 orari, TV E ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Domenica 10 luglio si chiude la prima settimana delde, con ladaLesdu. Una lunga frazione di 192,9 chilometri che rappresenterà la prima veradi montagna, visti i due GPM di prima categoria previsti nel finale. La Grande Boucle rienterà nel finale di giornate in Francia, iniziando così la sua avventura sulle Alpi. CALENDARIO COMPLETO:E PERCORSI DELLE 21 TAPPEDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI COMMENTA LA CORSA SU RAI ED EUROSPORT L’ANALISI DEL PERCORSO DEL, TV E ...

