Sparatoria in un centro commerciale a Copenaghen, almeno tre morti e molti feriti: arrestato il killer (Di lunedì 4 luglio 2022) Sparatoria in un centro commerciale a Copenaghen: le forze dell'ordine hanno arrestato il presunto killer, identificato come un danese di 22 anni. Intanto, è stata confermata la presenza di numerosi feriti e la morte di almeno tre persone. Nel pomeriggio di domenica 3 luglio, è stata segnalata una Sparatoria in un centro commerciale di Copenaghen, in Danimarca. Il drammatico evento si è consumato all'interno del Field's. Dopo aver ricevuto le prime segnalazioni, sul posto ...

