Pensioni | Inps | extracomunitari versano 10 | 8 miliardi | ne ricevono 1 | 2

(Adnkronos) – "Gli extracomunitari contribuiscono per 10,8 miliardi di contributi su un monte complessivo di 160 miliardi. A fronte di ciò, gli extracomunitari fruiscono di prestazioni pensionistiche per appena 1,2 miliardi su circa 100 miliardi erogati dall'Istituto". A dirlo Pasquale Tridico, presidente Inps, intervenendo al convegno 'Italia, Pensioni e mobilità: storie di partenze e di ritorni'. "Gli extracomunitari – osserva – contribuiscono di più al mercato del lavoro di quanto ricevano in termini di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche". Tra i dati forniti, Tridico evidenzia che "le pensioni eliminate in Italia nel primo anno di pandemia sono ...

