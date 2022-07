Pd, Franceschini: “Le correnti sono il bene del partito, Zingaretti sbagliava”. L’ex segretario: “Abbiamo idee diverse, ma nessuna polemica” (Di lunedì 4 luglio 2022) In principio fu un passaggio pronunciato venerdì da Dario Franceschini, dal palco della convention della sua corrente AreaDem a Cortona (Arezzo). Che, senza citare Nicola Zingaretti, lo ha criticato in modo diretto: “Se le correnti sono i luoghi in cui si pensa e discute, ci si aggrega intorno alle idee, alle leadership, allora sono il bene del partito e mi dispiace che un segretario nazionale se ne sia andato denunciando il mal delle correnti, ma capita di sbagliare”, ha detto il ministro della Cultura nell’intervento conclusivo. Il riferimento è al post su Facebook con cui Zingaretti, nel marzo 2021, aveva annunciato le proprie dimissioni da segretario denunciando la “guerriglia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) In principio fu un passaggio pronunciato venerdì da Dario, dal palco della convention della sua corrente AreaDem a Cortona (Arezzo). Che, senza citare Nicola, lo ha criticato in modo diretto: “Se lei luoghi in cui si pensa e discute, ci si aggrega intorno alle, alle leadership, alloraildele mi dispiace che unnazionale se ne sia andato denunciando il mal delle, ma capita di sbagliare”, ha detto il ministro della Cultura nell’intervento conclusivo. Il riferimento è al post su Facebook con cui, nel marzo 2021, aveva annunciato le proprie dimissioni dadenunciando la “guerriglia ...

