Osimhen, CorSport: “Occhio Napoli, una big tedesca fa sul serio per Victor” (Di lunedì 4 luglio 2022) Osimhen CorSport – In seguito ad una stagione da urlo, il centravanti ha attirato l’interesse delle big europee. In particolare il Bayern Monaco pare sia piombato sull’attaccante del Napoli, che ha già fissato il prezzo: serviranno 110 milioni per lasciarlo partire, come riferito dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Osimhen, CorSport spaventa il Napoli: “Il Bayern piomba su Victor” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “Le stella stanno a brillare all’Allianz Arena: il macrocosmo di una squadra che vince sempre e non è mai stanca di continuare a farlo, un universo abbagliante, ricchi premi. Ed ora che Lewandowski rischia di andare via, al Bayern si sono messi a cercare che sia adeguato – in prospettiva – alla sontuosa esuberanza ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 4 luglio 2022)– In seguito ad una stagione da urlo, il centravanti ha attirato l’interesse delle big europee. In particolare il Bayern Monaco pare sia piombato sull’attaccante del, che ha già fissato il prezzo: serviranno 110 milioni per lasciarlo partire, come riferito dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.spaventa il: “Il Bayern piomba su” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: “Le stella stanno a brillare all’Allianz Arena: il macrocosmo di una squadra che vince sempre e non è mai stanca di continuare a farlo, un universo abbagliante, ricchi premi. Ed ora che Lewandowski rischia di andare via, al Bayern si sono messi a cercare che sia adeguato – in prospettiva – alla sontuosa esuberanza ...

