Napoli: bilancio positivo per Artis Suavitas Civitas a Palazzo Reale, circa 2.000 presenze (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Nemmeno il caldo soffocante degli ultimi giorni ha fermato la voglia di arte e di cultura di circa 2.000 persone che, tra il 28 e il 30 giugno, hanno assistito agli eventi gratuiti previsti dal cartellone di Artis Suavitas Civitas, consentendo agli organizzatori di raggiungere l'ambizioso obiettivo originario di favorire il dialogo intergenerazionale su tematiche di attualità come le nuove modalità di fruizione dei musei, la sostenibilità ambientale, la storia di Napoli attraverso le opere della pittura napoletana dell'Ottocento, l'alta moda con il docufilm sulla maison E. Marinella, il cinema con la presentazione del libro sulla vita di Monica Vitti, il cibo tra identità e cultura e, dulcis in fundo, l'incontro con personaggi di prestigio internazionale nel corso della cerimonia ...

