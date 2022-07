Mozambico e Zambia. Test cinese per Mattarella (Di lunedì 4 luglio 2022) Questa mattinata, l’aereo del presidente Sergio Mattarella è stato il primo velivolo italiano a solcare i cieli libici diretto in un Paese terzo: destinazione Mozambico. Il Capo di Stato italiano è diretto a Maputo per trattare temi strategici tra cui quello energetico — fronte gas. Sovrapposizione tra dossier, quello libico e la faticosa quanto necessaria stabilità che tocca anche i temi della sicurezza energetica; quello subsahariano, che rappresenta la proiezione più profonda degli interessi di politica estera italiana. I quali in questa fase sono piuttosto collegati al tema energetico, visto che l’Italia ha aderito alla scelta occidentale di sganciarsi dalla dipendenza dalla Russia. Il Presidente Mattarella incontrerà i vertici istituzionali della Repubblica del Mozambico, tra cui l’omologo Filipe Jacinto Nyusi, e ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 luglio 2022) Questa mattinata, l’aereo del presidente Sergioè stato il primo velivolo italiano a solcare i cieli libici diretto in un Paese terzo: destinazione. Il Capo di Stato italiano è diretto a Maputo per trattare temi strategici tra cui quello energetico — fronte gas. Sovrapposizione tra dossier, quello libico e la faticosa quanto necessaria stabilità che tocca anche i temi della sicurezza energetica; quello subsahariano, che rappresenta la proiezione più profonda degli interessi di politica estera italiana. I quali in questa fase sono piuttosto collegati al tema energetico, visto che l’Italia ha aderito alla scelta occidentale di sganciarsi dalla dipendenza dalla Russia. Il Presidenteincontrerà i vertici istituzionali della Repubblica del, tra cui l’omologo Filipe Jacinto Nyusi, e ...

