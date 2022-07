Mertens alla corte di Sarri | l’ex azzurro si è proposto alla Lazio

Pubblicità

SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Da Roma: 'Mertens continua a offrisi a Sarri, ecco la richiesta economica alla Lazio' - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Da Roma: 'Mertens continua a offrisi a Sarri, ecco la richiesta economica alla Lazio' - SiamoPartenopei : Il Messaggero - Mertens continua ad offrirsi alla Lazio: pronto a tagliarsi anche l'ingaggio - tuttonapoli : Da Roma: 'Mertens continua a offrisi a Sarri, ecco la richiesta economica alla Lazio' -

Secondo quanto scrive il Messaggero, il belga continua ad offrirsiLazio di Sarri. Il tecnico ... Il quotidiano romano scrive chesarebbe disposto a ridursi l'ingaggio a 2,5 milioni pur di ...... il contratto è scaduto la scorsa settimana e l'unica firma degna di nota è quella cheha lasciato qua e là per qualche autografo a . Dries aspetta,sua età il talento è pari...Dries Mertens pensa ancora alla Lazio di Sarri, il rinnovo con il Napoli è ancora lontano, il belga cerca una squadra.Napoli al lavoro in vista della prossima stagione. Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica riferisce quanto segue: "Ora che il mercato davvero comincia, finiscono sogni, voli di fantasia, bluf ...